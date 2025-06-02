Руденко поделился ожиданиями от переговоров России и Украины в Стамбуле

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что российская делегация вылетела в Стамбул на переговоры. При этом источник в турецком МИД заявил агентству, что встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск.
«Президент (России Владимир) Путин говорил о том, что в ходе этого раунда российская сторона предложит свой меморандум, в котором будут отражены в том числе и вопросы, связанные с условиями возможного перемирия», — заявил Руденко на полях конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху» в Пекине.
Он отметил, что «не только эти вещи будут включены в этот документ, но тем не менее это станет основой для переговоров» «И мы надеемся, что украинская сторона отнесется к этому серьезно», — сказал замминистра.
Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.