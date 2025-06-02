Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт раскрыла детали подготовки прямых эфиров с участием Александра Лукашенко

Она заметила, что глава государства готов к любым мероприятия. Эйсмонт обратила внимание, что для президента Беларуси не имеет никакого значения: онлайн или же офлайн режим. По словам пресс-секретаря, накануне утром Александру Лукашенко докладывают о том, что «такое-то совещание планируем в прямом эфире показать, для того чтобы он был в курсе, что мы работаем в том самом прямом эфире».