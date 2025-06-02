Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт раскрыла детали подготовки прямых эфиров с участием Александра Лукашенко

Эйсмонт раскрыла реакцию Лукашенко на проведение мероприятий в прямом эфире.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт в эфире «Первого информационного телеканала» раскрыла детали подготовки прямых эфиров с участием Александра Лукашенко и его реакцию на них.

По ее словам, необходимость работы в прямом эфире и необходимость проводить прямые трансляции появилась после появления «Первого информационного».

— Будем говорить прямо. Не все министерства и ведомства в нашей стране оказались открыты к тому формату. Мы здесь, во Дворце Независимости, решили, что нужно задавать тренд, нужно быть первопроходцами в этом, и предложили этот формат президенту, на что президент отреагировал абсолютно положительно, — акцентировала внимание пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.

Она заметила, что глава государства готов к любым мероприятия. Эйсмонт обратила внимание, что для президента Беларуси не имеет никакого значения: онлайн или же офлайн режим. По словам пресс-секретаря, накануне утром Александру Лукашенко докладывают о том, что «такое-то совещание планируем в прямом эфире показать, для того чтобы он был в курсе, что мы работаем в том самом прямом эфире».

Ранее Минархитектуры и строительства сказало, кто из белорусов может получить кредит на жилье под 1%, 3% и 5% годовых.

Тем временем опубликован график отключения горячей воды в Минске в июне 2025: список адресов, даты отключения.

А еще синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в июне 2025 года в Беларуси: «Июнь будет не очень жарким».