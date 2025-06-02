Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт раскрыла детали подготовки прямых эфиров с участием Александра Лукашенко

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт в эфире «Первого информационного телеканала» раскрыла детали подготовки прямых эфиров с участием Александра Лукашенко и его реакцию на них.
По ее словам, необходимость работы в прямом эфире и необходимость проводить прямые трансляции появилась после появления «Первого информационного».
— Будем говорить прямо. Не все министерства и ведомства в нашей стране оказались открыты к тому формату. Мы здесь, во Дворце Независимости, решили, что нужно задавать тренд, нужно быть первопроходцами в этом, и предложили этот формат президенту, на что президент отреагировал абсолютно положительно, — акцентировала внимание пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.
Она заметила, что глава государства готов к любым мероприятия. Эйсмонт обратила внимание, что для президента Беларуси не имеет никакого значения: онлайн или же офлайн режим. По словам пресс-секретаря, накануне утром Александру Лукашенко докладывают о том, что «такое-то совещание планируем в прямом эфире показать, для того чтобы он был в курсе, что мы работаем в том самом прямом эфире».
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