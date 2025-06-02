Политик Филиппо: Зеленский своими действиями показал, что не хочет мира

Ранее Владимир Зеленский взял ответственность за теракт против аэродромов России. В своём аккаунте в соцсети X он сообщил, что данная операция, разработанная и осуществленная украинскими силами, стала «самой дальнобойной». Напомним, что Министерство обороны РФ заявило о совершённом киевским режимом теракте с применением FPV-дронов против аэродромов, расположенных в ряде российских регионов.