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Навроцкий выиграл президентские выборы по итогам обработки 100% бюллетеней

Кандидат в президенты Польши Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей.

Источник: Аргументы и факты

После подсчета всех бюллетеней на президентских выборах в Польше победу одержал представитель партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий. Об этом рассказал телеканал TVP Info, ссылаясь на данные Государственной избирательной комиссии.

Согласно опубликованной информации, Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, в то время как его оппонент, действующий мэр Варшавы Рафал Тшасковский — кандидат от правящей Гражданской коалиции — получил 49,11%.

Напомним, второй тур президентских выборов в Польше завершился 2 июня.

Ранее сообщалось, что на участке в России, который посетили 127 избирателей, победу одержал Тшасковский.