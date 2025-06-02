Навроцкий выиграл президентские выборы по итогам обработки 100% бюллетеней

После подсчета всех бюллетеней на президентских выборах в Польше победу одержал представитель партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий. Об этом рассказал телеканал TVP Info, ссылаясь на данные Государственной избирательной комиссии.
Согласно опубликованной информации, Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, в то время как его оппонент, действующий мэр Варшавы Рафал Тшасковский — кандидат от правящей Гражданской коалиции — получил 49,11%.
Напомним, второй тур президентских выборов в Польше завершился 2 июня.
Ранее сообщалось, что на участке в России, который посетили 127 избирателей, победу одержал Тшасковский.