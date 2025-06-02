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Уралвагонзавод передал военным обновленные танки Т-80БВМ

Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) отправил военным партию модернизированных танков Т-80БВМ, у которых доработали защиту с учетом опыта на специальной военной операции (СВО), сообщили в пресс-службе компании.

Источник: пресс-служба Уралвагонзавода

«Для усиления защиты экипажа реализовано много инженерных решений. Командир, механик-водитель и наводчик теперь могут чувствовать себя более уверенно при выполнении боевых задач», — рассказал представитель производства завода.

Танк Т-80БВМ — современная версия Т-80. Модернизация улучшила его огневую мощь, защищенность, подвижность и команданая управляемость. Двигатель танка может работать при температуре до −40°, разгоняться по прямой с высокой скоростью и выполнять сложные маневры — крутые развороты и рекордные прыжки.

Напомним, в преддверии Дня Победы Уралвагонзавод отправил войскам России партии новых танков Т-90М и Т-72Б3М. Всего за последние три года в боевую технику УВЗ внесли около 200 изменений для увеличении мощи, защищенности и подвижности машин.