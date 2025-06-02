Уралвагонзавод передал военным обновленные танки Т-80БВМ

Напомним, в преддверии Дня Победы Уралвагонзавод отправил войскам России партии новых танков Т-90М и Т-72Б3М. Всего за последние три года в боевую технику УВЗ внесли около 200 изменений для увеличении мощи, защищенности и подвижности машин.