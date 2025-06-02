В Стамбуле начинается подготовка ко второму раунду переговоров России и Украины. Онлайн-трансляция

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной запланирован на 2 июня и пройдет во дворце Чираган в Стамбуле. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, который уже руководил работой делегации РФ на переговорах в Стамбуле весной 2022 года. Украинскую сторону на встрече представляет министр обороны Рустем Умеров. Первый за последние три года раунд переговоров между Москвой и Киевом состоялся 16 мая. Подробная информация о переговорах — в онлайн-трансляции URA.RU.