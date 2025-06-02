В Стамбуле начинается подготовка ко второму раунду переговоров России и Украины. Онлайн-трансляция

Россия и Украина собираются в Турции для переговоров.
Второй раунд переговоров между Россией и Украиной запланирован на 2 июня и пройдет во дворце Чираган в Стамбуле. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, который уже руководил работой делегации РФ на переговорах в Стамбуле весной 2022 года. Украинскую сторону на встрече представляет министр обороны Рустем Умеров. Первый за последние три года раунд переговоров между Москвой и Киевом состоялся 16 мая. Подробная информация о переговорах — в онлайн-трансляции URA.RU.
Ночью, в преддверии запланированных переговоров, российские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 162 беспилотных летательных аппарата, запущенных с украинской стороны. Дроны были зафиксированы в небе над девятью регионами России. Также накануне произошел подрыв мостов в Брянской и Курской областях, в результате которого пострадало большое количество человек. Также ВСУ устроили теракты в Иркутской и Мурманской областях. Эксперты считают, что киевский режим всячески демонстрирует свое нежелание вести переговоры с РФ.
10:38 Дворец Чираган в Стамбуле, где в 13:00 по мск должны начаться переговоры российской и украинской делегаций, проверяют на предмет бомбы и взрывного устройства. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
10:24 Глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский после прибытия в Стамбул вечером 1 июня заявил, что российская стороны накануне получила от Украины вариант проекта меморандума о мирном урегулировании. Он уточнил, что документ был написан на украинском и английском языках. «Ничего, мы справились. В нашей делегации люди, знающие самые разные языки. Если что, двое свободно владеют японским», — добавил Мединский.
10:04 Почти все турецкие СМИ сосредоточили внимание на предстоящем втором раунде прямых переговоров России и Украины в Стамбуле. Встреча подается как главное мировое событие.
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09:25 Россия надеется на серьезное отношение Украины к предложениям Москвы на переговорах в Стамбуле. Об этом сообщил замглавы МИД Андрей Руденко.
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