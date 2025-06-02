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Руденко: альтернатива Стамбулу для переговоров России и Украины не нужна

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что не требуются альтернативные Стамбулу площадки для переговоров по Украине.

Источник: Аргументы и факты

Альтернативные Стамбулу площадки для переговоров России и Украины не требуются, заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

На полях конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху» в Пекине он отметил, что в такой момент не совсем рационально предлагать какие-то альтернативные площадки. По словам Руденко, в Китае также рассчитывают, что стамбульская платформа является той самой площадкой, где есть шанс достичь договоренности, передает РИА Новости.

Руденко заявлял, что Россия надеется на достижение более конкретных и ощутимых результатов в ходе следующего этапа переговоров с Украиной в Стамбуле.

Накануне в Стамбул прибыла делегация представителей от России, участвующая в переговорах по украинскому урегулированию.