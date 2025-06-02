Руденко: альтернатива Стамбулу для переговоров России и Украины не нужна

На полях конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху» в Пекине он отметил, что в такой момент не совсем рационально предлагать какие-то альтернативные площадки. По словам Руденко, в Китае также рассчитывают, что стамбульская платформа является той самой площадкой, где есть шанс достичь договоренности, передает РИА Новости.