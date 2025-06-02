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В МО назвали регионы, подвергшиеся ночной атаке ВСУ

За прошедшие вечер и ночь системы противовоздушной обороны уничтожили над российскими регионами 162 вражеских беспилотника.

За прошедшие вечер и ночь системы противовоздушной обороны уничтожили над российскими регионами 162 вражеских беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В период с 20:10 мск 1 июня до 02:00 мск 2 июня дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 162 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в официальном сообщении.

Больше всего беспилотников ВСУ было ликвидировано над Курской областью — 57. В небе над Белгородской и Липецкой областями уничтожено 31 и 27 БПЛА соответственно. Под Воронежем сбито 16 воздушных целей.

По 11 беспилотных летательных аппаратов уничтожено над Брянским и Рязанским регионами. Еще 6 — над Орловской областью. Два БПЛА пытались атаковать Крым, один — Тамбовскую область.

Ранее «МК» сообщал, что в Воронежской области из падения БПЛА на ЛЭП была перекрыта трасса М4.