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В МИД надеются на серьезное отношение Украины к предложениям России о мире

Россия выразила надежду, что Украина проявит серьезный подход к рассмотрению предложений Москвы по потенциальному прекращению огня в ходе переговоров, которые пройдут сегодня в Стамбуле. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Российская сторона предложит меморандум на переговорах.

Россия выразила надежду, что Украина проявит серьезный подход к рассмотрению предложений Москвы по потенциальному прекращению огня в ходе переговоров, которые пройдут сегодня в Стамбуле. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«Президент Путин говорил о том, что в ходе этого раунда российская сторона предложит свой меморандум. И мы надеемся, что украинская сторона отнесется к этому серьезно», — заявил Руденко в ходе конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху» в Пекине. Его слова передает РИА Новости.

Руденко указал, что в меморандуме будут отражены вопросы, касающиеся параметров потенциального перемирия. По его словам, этот документ послужит базой для переговоров.

Сегодня в Стамбуле состоятся переговоры России и Украины. Руководитель российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Москва также получила от Киева проект меморандума по мирному разрешению конфликта. Документ предоставлен на украинском и английском языках, передает «Национальная служба новостей».