В МИД надеются на серьезное отношение Украины к предложениям России о мире

«Президент Путин говорил о том, что в ходе этого раунда российская сторона предложит свой меморандум. И мы надеемся, что украинская сторона отнесется к этому серьезно», — заявил Руденко в ходе конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху» в Пекине. Его слова передает РИА Новости.