Избирком Польши сообщил о победе Кароля Навроцкого на президентских выборах

В ходе ожесточенной предвыборной кампании в последние недели эти два политика предложили очень разные взгляды на Польшу. Победитель сменит уходящего президента, союзника ПиС Анджея Дуду, который уйдет в отставку в августе после завершения двух сроков. Несмотря на то, что роль президента в Польше в основном носит церемониальный характер, он оказывает некоторое влияние на внешнюю и оборонную политику, а также обладает критически важным правом вето на новое законодательство. Это решение может быть отменено только при наличии 60-процентного большинства в парламенте, которого у правительства Дональда Туска нет.