Жесткая позиция по Украине и объявление в розыск в РФ: кто такой новый президент Польши Навроцкий

Новым президентом Польши стал Кароль Навроцкий.
В Польше прошел второй тур президентских выборов, в ходе которого за пост главы государства боролись мэр Варшавы Рафал Тшасковский и руководитель Института национальной памяти Кароль Навроцкий. Последний, исходя из обработки бюллетеней, набрал почти 51% голосов от избирателей. Таким образом, Навроцкий победил на выборах президента Польши.
В России в отношении Навроцкого возбуждено уголовное дело, и он объявлен в розыск. Помимо этого, он считает недопустимым вступление Украины в Евросоюз (ЕС) и НАТО. Также Навроцкий выступает за введение более строгих требований к украинским гражданам, проживающим на территории Польши. Подробности жизни нового президента европейского государства — в материале URA.RU.
Новый президент Польши.
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По результатам обработки более 99% избирательных бюллетеней во втором туре президентских выборов в Польше лидирующую позицию занимает Кароль Навроцкий. Об этом, ссылаясь, на данные избиркома сообщает Польское телевидение (TVP). Кандидат заручился поддержкой консервативной партии «Право и справедливость» (ПиС), однако не является ее членом. К ней же относится действующий глава государства Анджей Дуда, полномочия которого подходят к концу.
Согласно информации, предоставленной Национальной избирательной комиссией Польши, после обработки 99,8% избирательных бюллетеней Навроцкий получил 50,94% голосов. Об этом пишет Rzecpospolita. Его соперник, занимающий пост мэра Варшавы с 2018 года Рафал Тшасковский, заручился поддержкой 49,06% избирателей. После завершения подсчета всех бюллетеней преимущество сохранилось за Навроцким: за него проголосовали 50,89% участников выборов, тогда как Тшасковский набрал 49,11%.
Биография Навроцкого.
Кароль Навроцкий родился 3 марта 1983 года в Гданьске. В детстве активно занимался футболом и боксом. Последним видом спорта занимается по сей день.
В 2003 году завершил обучение в Высшей школе бизнеса и администрации в Гданьске. В 2008 году окончил Институт истории Гданьского университета, а в 2013 году защитил диссертацию и получил степень доктора гуманитарных наук по истории с акцентом на новейшую историю Польши в том же учебном заведении. В 2023 году удостоился степени MBA, окончив Гданьский политехнический университет. Навроцкий женат. У семьи трое детей, двое из которых — совместные.
23 июля 2021 года Кароль Навроцкий вступил в должность президента Института национальной памяти. 24 ноября 2024 года партия «ПиС» выразила поддержку Каролю Навроцкому, выдвинув его в качестве независимого кандидата на пост президента Польши. Как действующий глава Института национальной памяти, Навроцкий не имеет права состоять в каких-либо политических партиях.
Розыск и отношение к России.
В феврале 2024 года Навроцкий был внесен российскими властями в перечень разыскиваемых лиц по подозрению в участии к сносу памятников советским военнослужащим на территории Польши. Кроме того, новый президент может представлять угрозу для дипломатических отношений Польши с Россией, поскольку считает, что Москва в будущем может напасть на его страну.
Позиция Навроцкого по Украине.
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Навроцкий выражает несогласие с идеей вступления Украины в Евросоюз и Североатлантический альянс. В эфире телеканала Polsat он уточнил, что речь идет о до сих пор нерешенной проблеме Волынской резни, в частности — о проведении эксгумационных работ по жертвам этого события на украинской территории. По его словам, государство, не способное понести ответственность за массовое убийство 120 тысяч граждан соседней страны, не должно входить в международные союзы.
В эфире телеканала Trwam Навроцкий выразил разочарование Владимиром Зеленским, отметив, что тот допускает поведение, которого, по его мнению, не должно быть по отношению к польскому государству. В другом выступлении он подчеркнул, что, несмотря на оказанную Украине помощь, Польша не получила взамен никаких выгод. Кроме того, Навроцкий выступает за введение более строгих требований для граждан Украины, находящихся на территории Польши, а также за отмену предоставленных им социальных пособий.