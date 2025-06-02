Жесткая позиция по Украине и объявление в розыск в РФ: кто такой новый президент Польши Навроцкий

В эфире телеканала Trwam Навроцкий выразил разочарование Владимиром Зеленским, отметив, что тот допускает поведение, которого, по его мнению, не должно быть по отношению к польскому государству. В другом выступлении он подчеркнул, что, несмотря на оказанную Украине помощь, Польша не получила взамен никаких выгод. Кроме того, Навроцкий выступает за введение более строгих требований для граждан Украины, находящихся на территории Польши, а также за отмену предоставленных им социальных пособий.