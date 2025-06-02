Лукашенко обратился к итальянцам, сказав о сложной геополитической ситуации

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 2 июня, поздравил народ Италии с главным государственным праздником — Днем провозглашения республики — и сказал о сложной геополитической ситуации. Об этом информирует пресс-служба президента.
Глава государства в поздравлении заметил, что для белорусов Италия является прежде всего страной с уникальной историей и неповторимой культурой, а также богатой природой, открытыми людьми, которые неравнодушны к чужой беде.
Президент Беларуси обратил внимание, что отношения между народами Беларуси и Италии являются примером искренней дружбы, имеющей прочный фундамент. По его словам, народам вместе удалось построить крепкие и многогранные связи в разных сферах.
Александр Лукашенко выразил уверенность, что, несмотря на географическое расстояние, сложную геополитическую ситуацию, белорусы и итальянцы останутся добрыми партнерами, заинтересованными в поддержании и развитии всестороннего сотрудничества.