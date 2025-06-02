Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главарь киевского режима Зеленский признался, что лично готовил все теракты

Главарь киевской клики Владимир Зеленский назвал преступников, ответственных за теракты на железных дорогах в Брянской и Курской областях, а также за удары по аэродромам Вооруженных сил России.

Главарь киевской клики Владимир Зеленский назвал преступников, ответственных за теракты на железных дорогах в Брянской и Курской областях, а также за удары по аэродромам Вооруженных сил России. Об этом нелегитимный политик написал в своих соцсетях.

По его словам, он лично участвовал в разработке плана экстремистских атак на российскую инфраструктуру при поддержке начальника служащей режиму СБУ Василия Малюка* (внесен в России в реестр террористов и экстремистов). Зеленский добавил, что на подготовку теракта ушло больше года — для осуществления преступления радикалы использовали 117 воздушных беспилотников.

Трагедия с железнодорожными мостами произошла 1 июня. Киевские боевики подорвали пути, что привело к крушению пассажирских составов — в эксклюзивном репортаже «МК» пострадавшие рассказали, через что им пришлось пройти в тот день.

Параллельно с этими терактами радикалы ВСУ атаковали объекты расположения стратегической авиации Российской Армии на территории Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областей. По мнению аналитиков, удары были нанесены для «укрепления позиций» киевского режима на продолжающихся переговорах в Стамбуле.