Главарь киевского режима Зеленский признался, что лично готовил все теракты

По его словам, он лично участвовал в разработке плана экстремистских атак на российскую инфраструктуру при поддержке начальника служащей режиму СБУ Василия Малюка* (внесен в России в реестр террористов и экстремистов). Зеленский добавил, что на подготовку теракта ушло больше года — для осуществления преступления радикалы использовали 117 воздушных беспилотников.