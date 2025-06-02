Главарь киевской клики Владимир Зеленский назвал преступников, ответственных за теракты на железных дорогах в Брянской и Курской областях, а также за удары по аэродромам Вооруженных сил России. Об этом нелегитимный политик написал в своих соцсетях.
По его словам, он лично участвовал в разработке плана экстремистских атак на российскую инфраструктуру при поддержке начальника служащей режиму СБУ Василия Малюка* (внесен в России в реестр террористов и экстремистов). Зеленский добавил, что на подготовку теракта ушло больше года — для осуществления преступления радикалы использовали 117 воздушных беспилотников.
Трагедия с железнодорожными мостами произошла 1 июня. Киевские боевики подорвали пути, что привело к крушению пассажирских составов — в эксклюзивном репортаже «МК» пострадавшие рассказали, через что им пришлось пройти в тот день.
Параллельно с этими терактами радикалы ВСУ атаковали объекты расположения стратегической авиации Российской Армии на территории Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областей. По мнению аналитиков, удары были нанесены для «укрепления позиций» киевского режима на продолжающихся переговорах в Стамбуле.