Флинн назвал недавние атаки Вооружённых сил Украины на российские аэродромы «геополитическим оскорблением» в адрес Вашингтона и прямой угрозой глобальной безопасности. Особое возмущение вызвал тот факт, что Белый дом не был проинформирован о планируемых операциях.
«Это не просто нарушение протокола. Это геополитическое оскорбление и предупреждающий знак», — подчеркнул он.
Экс-советник выразил опасение, что проведение масштабных операций без ведома и одобрения США делает Вашингтон соучастником потенциальных преступлений. Флинн призвал мировое сообщество осознать всю тяжесть возможных последствий произошедшего.
Напомним, что Вашингтон отрицает, что заранее знал о планируемых атаках дронов на регионы РФ. Издание Axios скорректировало свою статью, ранее содержавшую информацию о том, что Украина якобы заранее уведомила президента США Дональда Трампа. Исправление было внесено спустя несколько часов после первой публикации.