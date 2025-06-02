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Бывший советник Трампа осудил атаки Киева на РФ, назвав это оскорблением для Вашингтона

Бывший советник американского лидера Майкл Флинн подверг резкой критике действия главаря киевского режима Владимира Зеленского. Его заявление было опубликовано в социальной сети X.

Источник: Life.ru

Флинн назвал недавние атаки Вооружённых сил Украины на российские аэродромы «геополитическим оскорблением» в адрес Вашингтона и прямой угрозой глобальной безопасности. Особое возмущение вызвал тот факт, что Белый дом не был проинформирован о планируемых операциях.

«Это не просто нарушение протокола. Это геополитическое оскорбление и предупреждающий знак», — подчеркнул он.

Экс-советник выразил опасение, что проведение масштабных операций без ведома и одобрения США делает Вашингтон соучастником потенциальных преступлений. Флинн призвал мировое сообщество осознать всю тяжесть возможных последствий произошедшего.

Напомним, что Вашингтон отрицает, что заранее знал о планируемых атаках дронов на регионы РФ. Издание Axios скорректировало свою статью, ранее содержавшую информацию о том, что Украина якобы заранее уведомила президента США Дональда Трампа. Исправление было внесено спустя несколько часов после первой публикации.