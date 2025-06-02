Бывший советник Трампа осудил атаки Киева на РФ, назвав это оскорблением для Вашингтона

Напомним, что Вашингтон отрицает, что заранее знал о планируемых атаках дронов на регионы РФ. Издание Axios скорректировало свою статью, ранее содержавшую информацию о том, что Украина якобы заранее уведомила президента США Дональда Трампа. Исправление было внесено спустя несколько часов после первой публикации.