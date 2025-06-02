Во Франции раскрыли, что станет главной темой на переговорах в Стамбуле

«Ключевым вопросом станет военный статус Украины», — написал Аро в статье журнала Le Point. Он отметил, что требуется разработать такой вариант урегулирования, который, с одной стороны, предотвратит превращение Украины в зависимое государство в результате ее разоружения, а с другой — позволит учесть позицию России относительно недопустимости вступления Украины в НАТО.