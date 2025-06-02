Во Франции раскрыли, что станет главной темой на переговорах в Стамбуле

Аро отметил, что для урегулирования конфликта ЕС должен ослабить санкции против России.
Будущий военный статус Украины станет ключевым вопросом на мирных переговорах в Стамбуле. Об этом сообщил экс-посол Франции в США Жерар Аро.
«Ключевым вопросом станет военный статус Украины», — написал Аро в статье журнала Le Point. Он отметил, что требуется разработать такой вариант урегулирования, который, с одной стороны, предотвратит превращение Украины в зависимое государство в результате ее разоружения, а с другой — позволит учесть позицию России относительно недопустимости вступления Украины в НАТО.
Как отмечает Аро, возможным компромиссом могло бы стать согласие НАТО на условие, при котором присутствие любых иностранных военных формирований на территории Украины будет запрещено. Кроме того, очевидно, что Европейскому союзу придется частично ослабить санкционное давление на Россию, отметил экс-посол.