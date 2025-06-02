Посол Глаз заявил, что Беларусь всецело поддерживает посреднические усилия Турции в переговорах России и Украины

Глаз добавил, что Беларусь граничит с Украиной, «поэтому мы еще и глубоко по-человечески переживаем происходящее: нам небезразличны жертвы и мы радуемся любому прогрессу в переговорном процессе». По его словам, с 2022 года примерно 400 тысяч украинцев прибыли в Беларусь и многие из них остались.