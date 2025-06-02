Посол Глаз заявил, что Беларусь всецело поддерживает посреднические усилия Турции в переговорах России и Украины

Посол Беларуси в Турции Анатолий Глаз в интервью информационному агентству «Анадолу» заявил, что Беларусь поддерживает посреднические усилия Турции в переговорах России и Украины, передает БелТА.
Анатолий Глаз напомнил, что первые три раунда переговоров между российской и украинской сторонами состоялись на территории Беларуси.
— Поэтому наша страна, как никакая другая, понимает роль Турции, понимает, насколько сложно организовывать встречи и продвигать диалог, — отметил посол.
Дипломат заявил, что с первых дней конфликта и Беларусь, и Турция выступают за его мирное урегулирование, а также за стабильность в регионе.
— Поэтому мы всецело поддерживаем усилия турецких коллег, — подчеркнул посол Беларуси в Турции.
Глаз добавил, что Беларусь граничит с Украиной, «поэтому мы еще и глубоко по-человечески переживаем происходящее: нам небезразличны жертвы и мы радуемся любому прогрессу в переговорном процессе». По его словам, с 2022 года примерно 400 тысяч украинцев прибыли в Беларусь и многие из них остались.
— По этой причине украинский конфликт еще и глубоко личный, гуманитарный вопрос для нас. Вы знаете, что именно на территории нашей страны проходят обмены пленными и телами погибших между Россией и Украиной, — обратил внимание Анатолий Глаз.
Дипломат уточнил, что в результате договоренностей, которые были достигнуты две недели назад в Стамбуле, на белорусской территории прошел очередной раунд обмена пленными по формуле «1000 на 1000». Он заметил, что связь прямая.
Анатолий Глаз подчеркнул, что в связи с этим в Беларуси искренне радуются успехам Турции в переговорной стезе, а также благодарны ее за вклад.
— Как соседняя страна, мы крайне заинтересованы в скорейшем разрешении конфликта и считаем, что Турция прекрасно выполняет свою посредническую роль. С надеждой смотрим на предстоящие переговоры России и Украины, которые, возможно, пройдут 2 июня в Стамбуле, и искренне желаем им успеха, — акцентировал внимание посол Беларуси в Турции.
Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил президента Беларуси Александра Лукашенко за содействие при обмене пленными «1000 на 1000» между Россией и Украиной.
Тем временем МИД РФ оценил вклад Беларуси в обмене пленными «1000 на 1000» между Россией и Украиной.
Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к итальянцам, сказав о сложной геополитической ситуации.