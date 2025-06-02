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Новый праздник, больше грантов. Глава Башкирии подписал в мае важные указы

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал в мае 2025 года ряд важных документов. Кого они касаются и в чем их суть — в обзоре «Башинформа».

Источник: Башинформ

Больше грантов для воспитателей

В Башкирии увеличили количество грантов для воспитателей детских садов. Изменения в указ «О грантах Главы РБ молодым педагогам, работающим в образовательных организациях РБ, реализующих образовательные программы дошкольного образования» подписал Радий Хабиров. Согласно новой редакции документа, опубликованной 5 мая на портале правовой информации республики, с 2026 года количество ежегодных грантов увеличится до 75. Ранее воспитателям присуждались 50 грантов. Сумма одного гранта составляет 575 тысяч рублей.

Ежегодные гранты для педработников дошкольных образовательных учреждений были учреждены в 2023 году по поручению Главы республики, сообщал Башинформ.

Забег для студентов

С этого года и далее каждый год в Башкирии будут проводить забег с препятствиями на Кубок Главы республики среди команд студентов вузов. Указ о проведении в республике такого физкультурного мероприятия подписал Радий Хабиров 7 мая.

В документе отмечается, что спортивное событие организовано для развития и поддержки студенческого движения в регионе. Забег будет проводить министерство молодежной политики совместно с министерством спорта республики. Формированием команд займется Совет ректоров вузов. Дату забега определят позднее.

Праздник плуга

А для укрепления традиций народа и связей между земляками, а также демонстрации трудовых достижений жителей уже много лет в республике, после окончания основных посевных работ, проводится народный праздник «Сабантуй». График его проведения в этом году в районах и городах республики утвердил своим указом Глава Башкирии. Согласно этому документу, 31 мая первые праздники плуга уже прошли в 10 районах. Следующие сабантуи в республике запланированы на 6, 7, 12, 14, 20, 21 июня. А последний праздник сабантуя в Башкирии в этом году пройдет в Белорецком районе 19 июля, говорится в указе Главы РБ.

Продлены выплаты воинам

15 мая в Башкирии вновь продлили выплаты контрактникам. По указу Радия Хабирова срок действия региональных единовременных выплат при заключении контракта на службу в зоне спецоперации продлен до 31 мая этого года. Такие изменения внесены в указ Главы РБ о мерах поддержки участников СВО.

Напомним, с 1 января этого года по указу Главы республики размер выплаты контрактникам от Башкирии был увеличен с 505 до 1,6 млн рублей, с учётом федеральной доплаты сумма составила 2 млн. Мера поддержки продлевалась несколько раз.

Материнская слава

В Башкирии еще 50 многодетных женщин стали обладателями медали «Материнская слава». Указ о награждении Глава республики Радий Хабиров подписал 19 мая. Согласно документу, медали удостоены жительницы 26 районов, а также городов Кумертау и Уфы, воспитывающие пять и больше детей.

Всего в Башкирии 59 тысяч многодетных семей, по этому показателю республика занимает первое в Приволжском федеральном округе, сообщал Башинформ. Медаль «Материнская слава» учреждена в республике в 1998 году и вручается за заслуги в достойном воспитании детей, укреплении семейных ценностей и повышении социальной значимости материнства. К награде прилагается денежная премия.

Про госпремию

В Башкирии изменены сроки сдачи документов на госпремию имени Салавата Юлаева в области литературы, искусства и архитектуры. Указ о внесении изменения в положение о госпремиях РБ имени Салавата Юлаева подписал Глава республики. В новой редакции документа от 29 мая изменились сроки приема документов в комиссию по присуждению премий. Если ранее на это был отведен всего месяц, с 15 июня по 15 июля, то теперь — два месяца, с 1 июня по 1 августа. Указ уже вступил в силу.

Корректировка в правительстве

В Башкирии скорректировали обязанности членов правительства. Соответствующие изменения в свое раннее распоряжение о распределении обязанностей в правительстве республики внес Радий Хабиров.

По новому документу, премьер-министру правительства Андрею Назарову поручено координировать работу минфина и агентства по печати и средствам массовой информации республики. Первому вице-премьеру Уралу Кильсенбаеву — деятельность минмолодёжи и госкомитета РБ по науке и высшему образованию. Работу Главного бюро медико-социальной экспертизы РБ теперь будет курировать вице-премьер — министр спорта республики Руслан Хабибов.

Также в мае Глава Башкирии своим указом назначил нового председателя Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору — главного государственного жилищного инспектора республики. Им стал Ильшат Саитов. До назначения на этот пост он был заместителем начальника Контрольного управления Главы РБ.

День эпоса «Урал-батыр»

В Башкирии появился новый праздник — День эпоса «Урал-батыр». Его будут отмечать ежегодно 8 июня. Указ об учреждении в республике Дня эпоса «Урал-батыр» Глава Башкирии подписал 30 мая. В документе отмечается, что праздник учрежден в целях сохранения, развития и популяризации башкирского народного эпоса «Урал-батыр». Обеспечить разработку и утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению этого праздника и определить источники финансирования поручено правительству республики. Муниципалитетам также рекомендовано планировать мероприятия, направленные на популяризацию башкирского эпоса «Урал-батыр».

Решение об учреждении Дня эпоса «Урал-батыр» приняли в знак признания этого литературного памятника как культурного наследия и духовной опоры башкирского народа, отметил 30 мая Глава Башкирии на открытии третьей Международной книжной ярмарки «Китап-Байрам».

«Урал-батыр» — это суть и сердце нашего народа", — подчеркнул Радий Хабиров.