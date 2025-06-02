Новый праздник, больше грантов. Глава Башкирии подписал в мае важные указы

А для укрепления традиций народа и связей между земляками, а также демонстрации трудовых достижений жителей уже много лет в республике, после окончания основных посевных работ, проводится народный праздник «Сабантуй». График его проведения в этом году в районах и городах республики утвердил своим указом Глава Башкирии. Согласно этому документу, 31 мая первые праздники плуга уже прошли в 10 районах. Следующие сабантуи в республике запланированы на 6, 7, 12, 14, 20, 21 июня. А последний праздник сабантуя в Башкирии в этом году пройдет в Белорецком районе 19 июля, говорится в указе Главы РБ.