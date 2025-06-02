Новый праздник, больше грантов. Глава Башкирии подписал в мае важные указы

Больше грантов для воспитателей
В Башкирии увеличили количество грантов для воспитателей детских садов. Изменения в указ «О грантах Главы РБ молодым педагогам, работающим в образовательных организациях РБ, реализующих образовательные программы дошкольного образования» подписал Радий Хабиров. Согласно новой редакции документа, опубликованной 5 мая на портале правовой информации республики, с 2026 года количество ежегодных грантов увеличится до 75. Ранее воспитателям присуждались 50 грантов. Сумма одного гранта составляет 575 тысяч рублей.
Ежегодные гранты для педработников дошкольных образовательных учреждений были учреждены в 2023 году по поручению Главы республики, сообщал Башинформ.
Забег для студентов
С этого года и далее каждый год в Башкирии будут проводить забег с препятствиями на Кубок Главы республики среди команд студентов вузов. Указ о проведении в республике такого физкультурного мероприятия подписал Радий Хабиров 7 мая.
Праздник плуга
А для укрепления традиций народа и связей между земляками, а также демонстрации трудовых достижений жителей уже много лет в республике, после окончания основных посевных работ, проводится народный праздник «Сабантуй». График его проведения в этом году в районах и городах республики утвердил своим указом Глава Башкирии. Согласно этому документу, 31 мая первые праздники плуга уже прошли в 10 районах. Следующие сабантуи в республике запланированы на 6, 7, 12, 14, 20, 21 июня. А последний праздник сабантуя в Башкирии в этом году пройдет в Белорецком районе 19 июля, говорится в указе Главы РБ.
Продлены выплаты воинам
15 мая в Башкирии вновь продлили выплаты контрактникам. По указу Радия Хабирова срок действия региональных единовременных выплат при заключении контракта на службу в зоне спецоперации продлен до 31 мая этого года. Такие изменения внесены в указ Главы РБ о мерах поддержки участников СВО.
Материнская слава
В Башкирии еще 50 многодетных женщин стали обладателями медали «Материнская слава». Указ о награждении Глава республики Радий Хабиров подписал 19 мая. Согласно документу, медали удостоены жительницы 26 районов, а также городов Кумертау и Уфы, воспитывающие пять и больше детей.
Всего в Башкирии 59 тысяч многодетных семей, по этому показателю республика занимает первое в Приволжском федеральном округе, сообщал Башинформ. Медаль «Материнская слава» учреждена в республике в 1998 году и вручается за заслуги в достойном воспитании детей, укреплении семейных ценностей и повышении социальной значимости материнства. К награде прилагается денежная премия.
Про госпремию
В Башкирии изменены сроки сдачи документов на госпремию имени Салавата Юлаева в области литературы, искусства и архитектуры. Указ о внесении изменения в положение о госпремиях РБ имени Салавата Юлаева подписал Глава республики. В новой редакции документа от 29 мая изменились сроки приема документов в комиссию по присуждению премий. Если ранее на это был отведен всего месяц, с 15 июня по 15 июля, то теперь — два месяца, с 1 июня по 1 августа. Указ уже вступил в силу.
Корректировка в правительстве
В Башкирии скорректировали обязанности членов правительства. Соответствующие изменения в свое раннее распоряжение о распределении обязанностей в правительстве республики внес Радий Хабиров.
Также в мае Глава Башкирии своим указом назначил нового председателя Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору — главного государственного жилищного инспектора республики. Им стал Ильшат Саитов. До назначения на этот пост он был заместителем начальника Контрольного управления Главы РБ.
День эпоса «Урал-батыр»
В Башкирии появился новый праздник — День эпоса «Урал-батыр». Его будут отмечать ежегодно 8 июня. Указ об учреждении в республике Дня эпоса «Урал-батыр» Глава Башкирии подписал 30 мая. В документе отмечается, что праздник учрежден в целях сохранения, развития и популяризации башкирского народного эпоса «Урал-батыр». Обеспечить разработку и утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению этого праздника и определить источники финансирования поручено правительству республики. Муниципалитетам также рекомендовано планировать мероприятия, направленные на популяризацию башкирского эпоса «Урал-батыр».
Решение об учреждении Дня эпоса «Урал-батыр» приняли в знак признания этого литературного памятника как культурного наследия и духовной опоры башкирского народа, отметил 30 мая Глава Башкирии на открытии третьей Международной книжной ярмарки «Китап-Байрам».
«Урал-батыр» — это суть и сердце нашего народа", — подчеркнул Радий Хабиров.