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Журналисты начали собираться у входа во дворец Чираган в Стамбуле

Журналисты начали собираться у входа во дворец Чираган в Стамбуле, где пройдут российско-украинские переговоры об урегулировании конфликта.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает корреспондент RT Костя Придыбайло.

Встреча должна начаться в 13:00 мск.

Замглавы российского МИД Андрей Руденко выразил надежду, что Украина серьёзно отнесётся к предложениям.