Об этом сообщает корреспондент RT Костя Придыбайло.
Встреча должна начаться в 13:00 мск.
Замглавы российского МИД Андрей Руденко выразил надежду, что Украина серьёзно отнесётся к предложениям.
Журналисты начали собираться у входа во дворец Чираган в Стамбуле, где пройдут российско-украинские переговоры об урегулировании конфликта.
Об этом сообщает корреспондент RT Костя Придыбайло.
Встреча должна начаться в 13:00 мск.
Замглавы российского МИД Андрей Руденко выразил надежду, что Украина серьёзно отнесётся к предложениям.