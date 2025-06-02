В МИД России рассказали, какой реакции ждут от Киева на переговорах

Российские власти рассчитывают, что Киев в ходе второго раунда переговоров, которые пройдут в Стамбуле, серьёзно отнесётся к предложениям Москвы и условиям возможного прекращения огня, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Он напомнил про слова президента России Владимира Путина по поводу диалога с Украиной.
«Путин говорил о том, что в ходе этого раунда российская сторона предложит свой меморандум, в котором будут отражены в том числе и вопросы, связанные с условиями возможного перемирия», — сказал заместитель министра, слова которого приводит РИА Новости.
Руденко комментировал эту тему на полях конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху». Замглавы МИД РФ отметил, что указанный вопрос будет основой для переговоров. Вместе с тем он уточнил, что меморандум будет содержать и другие пункты.
Напомним, 30 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим перед вторым раундом переговоров в Стамбуле устраивает истерику, пытаясь набить себе цену. Она добавила, что таким же образом украинские власти вели себя перед первой встречей в Турции.