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Кароль Навроцкий избран президентом соседней с Беларусью Польши с 50,89% голосов

Президентом соседней с Беларусью Польши избрали Кароля Навроцкого.

Источник: Комсомольская правда

Кандидат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий избран президентом соседней с Беларусью Польши с 50,89% голосов, передает ТАСС.

Согласно обнародованным данным на официальном сайте Государственной избирательной комиссии, после обработки 100% бюллетеней, кандидат от правящей Гражданской коалиции Навроцкий набрал 50,89% голосов, а мэр Варшавы Рафал Тшасковский — 49,1%. Второй тур президентских выборов в Польше состоялся в воскресенье, 1 июня 2025 года. Говорится, что государственная избирательная комиссия намерена объявить официальные результаты выборов 2 июня.