Кароль Навроцкий избран президентом соседней с Беларусью Польши с 50,89% голосов

Согласно обнародованным данным на официальном сайте Государственной избирательной комиссии, после обработки 100% бюллетеней, кандидат от правящей Гражданской коалиции Навроцкий набрал 50,89% голосов, а мэр Варшавы Рафал Тшасковский — 49,1%. Второй тур президентских выборов в Польше состоялся в воскресенье, 1 июня 2025 года. Говорится, что государственная избирательная комиссия намерена объявить официальные результаты выборов 2 июня.