Боевик ВСУ больше 2 недель до ликвидации рассказывал в личном видеодневнике о проблемах своего формирования на рубежах у села Андреевка Донецкой Народной Республики. Подробности приводит ТАСС, в распоряжении которого имеется запись.
«Сидим то без воды, то без еды, всегда без настроя», — процитировали члена формирований ВСУ в информагентстве.
Как отметили в ТАСС, разблокировать гаджет радикала удалось благодаря контрразведчикам группировки войск «Юг» Российской Армии. К ним его принесли штурмовики после занятия позиций противника.
В ходе своего двухнедельного ежедневника боевик регулярно жаловался на работу российских артиллерийских расчетов и операторов беспилотников. По словам пособника киевского режима, на момент записи видео его побратимы из соседнего рубежа из-за отсутствия питьевой воды дошли до состояния обезвоживания.
Стоит отметить, что данный случай демонстрирует ликвидацию собственного личного состава самим начсоставом ВСУ. Однако Вооруженные силы РФ не ждут «обезвоживания» боевиков и продолжают наносить точечные сокрушительные удары по их объектам — ранее в Министерстве обороны сообщили, что всего одна ракета комплекса «Искандер» смогла поразить сразу две мехбригады радикалов в Днепропетровской области.