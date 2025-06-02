Стоит отметить, что данный случай демонстрирует ликвидацию собственного личного состава самим начсоставом ВСУ. Однако Вооруженные силы РФ не ждут «обезвоживания» боевиков и продолжают наносить точечные сокрушительные удары по их объектам — ранее в Министерстве обороны сообщили, что всего одна ракета комплекса «Искандер» смогла поразить сразу две мехбригады радикалов в Днепропетровской области.