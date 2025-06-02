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ВСУ пытаются удержать последние рубежи на Южнодонецком направлении

Украинские боевики из последних сил пытаются удержать последние немногочисленные рубежи на Южнодонецком направлении.

Украинские боевики из последних сил пытаются удержать последние немногочисленные рубежи на Южнодонецком направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.

Для этого командование ВСУ отправило на данный участок фронта резервные подразделения. Усиливать оборону будет 152-я отдельная егерская бригада.

«Противник перебросил 152-ю бригаду в качестве резерва для удержания оставшихся под их контролем рубежей и позиций. Их осталось не много», — уточнил источник.

Собеседник агентства добавил, что боеготовность присланных резервов очень низкая. Об этом говорит тяжелое положение ВСУ на этом направлении.

Ранее «МК» писал, что украинские националисты на Краматорско-дружковском направлении бросают свои позиции без всякого сопротивления российским войскам.