Украинские боевики из последних сил пытаются удержать последние немногочисленные рубежи на Южнодонецком направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.
Для этого командование ВСУ отправило на данный участок фронта резервные подразделения. Усиливать оборону будет 152-я отдельная егерская бригада.
«Противник перебросил 152-ю бригаду в качестве резерва для удержания оставшихся под их контролем рубежей и позиций. Их осталось не много», — уточнил источник.
Собеседник агентства добавил, что боеготовность присланных резервов очень низкая. Об этом говорит тяжелое положение ВСУ на этом направлении.
Ранее «МК» писал, что украинские националисты на Краматорско-дружковском направлении бросают свои позиции без всякого сопротивления российским войскам.