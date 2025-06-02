Сенатор Пушков дал прогноз о будущем Великобритании

Влиятельные политические силы Великобритании реализуют план замещения коренного населения мигрантами. Об этом рассказал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
«Правящие круги Британии и впрямь решили “заменить” коренное население на приезжих, прежде всего из стран третьего мира. Ничего подобного в истории еще не было», — уточнил парламентарий.
Пушков назвал это масштабной акцией глобалистов по переселению народов, которую пытаются представить как естественный процесс.
Сенатор указал, что в Великобритании мигрантам выплачивается миллиард фунтов стерлингов в год в качестве социальной помощи, и эта сумма увеличится вдвое через пять лет, так как количество приезжих также вырастет в два раза.
Ранее Пушков заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц хочет возродить Германию в виде Четвертого Рейха.