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Сенатор Пушков дал прогноз о будущем Великобритании

В Британии мигрантам выплачивается миллиард фунтов стерлингов в год в качестве социальной помощи, рассказал сенатор Пушков.

Источник: Аргументы и факты

Влиятельные политические силы Великобритании реализуют план замещения коренного населения мигрантами. Об этом рассказал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Правящие круги Британии и впрямь решили “заменить” коренное население на приезжих, прежде всего из стран третьего мира. Ничего подобного в истории еще не было», — уточнил парламентарий.

Пушков назвал это масштабной акцией глобалистов по переселению народов, которую пытаются представить как естественный процесс.

Сенатор указал, что в Великобритании мигрантам выплачивается миллиард фунтов стерлингов в год в качестве социальной помощи, и эта сумма увеличится вдвое через пять лет, так как количество приезжих также вырастет в два раза.

Ранее Пушков заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц хочет возродить Германию в виде Четвертого Рейха.