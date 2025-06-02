Увели из-под носа: Угон БТР российскими разведчиками на глазах у солдат ВСУ попал на видео

Российские военные угнали канадский БТР на глазах у ВСУ. Видео © Журналист и военный историк Евгений Норин.
На видеозаписи видно, как бойцы разведывательной роты 22-го мотострелкового полка Вооружённых сил РФ забирают технику прямо на глазах у противника. Механик-водитель ВСУ пытался догнать бронетранспортёр, бежал за ним, но остановить машину не смог.
Ранее Life.ru рассказал, что российская армия смогла осовободить два населённых пункта — Водолаги в Сумской области и Новополь в ДНР. Первая территория перешла под контроль группировки войск «Север», а вторая — бойцов из группировки «Восток».