Командование ВСУ перед запланированными на сегодня, 2 июня, переговорами между Москвой и Киевом в Стамбуле пытается создать хоть какое-то напряжение на линии боевого соприкосновения. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем телеграм-канале.
«Киев стремится к созданию максимального напряжения на ЛБС в преддверии Стамбула. Массированные попытки нанести удары дронами по российскому приграничью — однозначное тому подтверждение», — отметил дипломат.
В Министерстве обороны сообщали, что за прошедшие вечер и ночь над российскими регионами было уничтожено более 160 укронацистских беспилотников. В Липецкой области после удара БПЛА пострадал местный житель, в Воронежской — перекрыли трассу М4.
Накануне киевский режим провел так называемую операцию «Паутина» и массово ударил дронами по военным аэродромам России. Глава киевского режима признался, что лично готовил эти террористические атаки.
На Западе признали, что такие действия Зеленского приведут к эскалации и могут довести даже до Третьей мировой войны. А бывший советник президента США Флинн заявил, что Зеленский нанес геополитическое оскорбление главе Белого дома.