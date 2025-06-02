ВСУ пробуют напрячься на передовой перед переговорами в Стамбуле

Командование ВСУ перед запланированными на сегодня, 2 июня, переговорами между Москвой и Киевом в Стамбуле пытается создать хоть какое-то напряжение на линии боевого соприкосновения. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем телеграм-канале.