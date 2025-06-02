Подкрепление для отряда «Тигр»: Первое женское подразделение отправляется на СВО

Ранее медик с позывным Оса рассказала, как военные врачи проводят эвакуации, оставаясь при этом невредимыми. Она также добавила, что если человек ранен, то ей неважно свой он, или чужой. По её словам, попавшего в беду в любом случае надо постараться спасти.