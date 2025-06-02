Токаев обратился к жителям Байконура по случаю 70-летия космодрома

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил видеообращение по случаю 70-летия космодрома Байконур, в котором поздравил работников и ветеранов космической отрасли. Он напомнил что Байконур — это старейший международный космический порт, ставший «колыбелью мировой космонавтики».
Именно отсюда в 1957 году был запущен первый искусственный спутник Земли, что положило начало эре освоения космоса. А несколько лет спустя, в 1961 году, отсюда в исторический полет отправился первый космонавт Юрий Гагарин. Это эпохальное событие объединило жителей всей планеты, пробудило веру в науку и прогресс цивилизации. За прошедшее время с Байконура были запущены тысячи спутников, стартовали десятки пилотируемых миссий. Здесь работали выдающиеся ученые, конструкторы и инженеры. Выражаю искреннюю признательность всем, кто стоял у истоков великих достижений.
По словам президента, наша страна выступает активным участником международного освоения космоса. Он отметил, что космодром является примером долгосрочного стратегического партнерства Казахстана и России, основанного «на дружбе, добрососедстве и взаимной выгоде».
«Мы испытываем особую гордость в связи с тем, что крупнейшая в мире космическая гавань расположена на казахской земле. Отсюда полетели в космос наши герои — Токтар Аубакиров, Талгат Мусабаев и Айдын Аимбетов. За последние десятилетия Казахстан осуществил ряд масштабных космических проектов, способствующих развитию национальной экономики. Казахстан стремится превратить Байконур в центр международного сотрудничества, научного обмена, туристического и образовательного притяжения. Большие перспективы может открыть выход на новые рынки космических услуг, создание условий для реализации потенциала молодых инженеров, конструкторов и ученых», — заявил президент.
Кроме того, Токаев выразил слова благодарности жителям города Байконур.
«Ваш самоотверженный труд и бережное отношение к наследию первопроходцев космических исследований достойны глубочайшего уважения. Космическая сфера всегда объединяла человечество, выступала двигателем инноваций и научно-технического прогресса. Уверен, Байконур и впредь будет отправной точкой для великих открытий и источником инноваций нового поколения», — сказал президент страны.
Согласно информации на сайте Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Роскосмоса, строительство космодрома Байконур началось в мае 1955 года. А уже в декабре 1956 года стартовый комплекс был готов к испытаниям. 15 мая 1957 года состоялся первый, хоть и неудачный, пуск ракеты Р-7, на базе которой позже была создана ракета-носитель «Союз». А 12 апреля 1961 года с первой стартовой площадки Байконура был запущен космический корабль «Восток» с первым летчиком-космонавтом планеты Юрием Гагариным.