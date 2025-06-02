Майя Санду убеждена, что все нынешние депутаты правящей партии Молдовы с удовольствием откажутся от мандатов народных избранников и вернутся на работу «где больше зарплата и меньше ответственность». Так она прокомментировала слухи о борьбе партийных кланов в PAS за места в будущем списке кандидатов в депутаты:
— Я не думаю, что идёт борьба и есть такой большой интерес, чтобы люди оказались в списке. Да, я так думаю.
Это что чёрная метка от президентки сразу всей правящей партии? Или намёк, что могут уже воровать себе на карман как в последний раз, потому что осенью варианта уже не будет и в списки включат кого-то совсем со стороны.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
«Безумные очереди за едой и мороженым под палящим солнцем — это издевательство»: Почему детский праздник в резиденции президента Молдовы Санду в Кондрице превратился в кошмар.
Задумка пиарщиков ПАС превратилась в сплошное надувательство (далее…).
Уголовное преследование башкана Гагаузии — проверка на демократию для руководства страны: «Нельзя сказать, что власти Молдовы провалили этот тест, потому что они его даже не собирались проходить» — мнения.
Уголовное преследование центральными властями Молдовы башкана Гагаузии имеет исключительно политический окрас (далее…).
Если у тебя нет денег на еду, но есть доступ к Wi-Fi в парке — ты уже не бедный, ты цифровой гражданин будущего: Как нацбюро статистики отменило бедность в Молдове.
Молдова, 29 мая 2025 года, победила бедность — каждый из нас богат, кто деньгами, кто душой, кто верой, а многие воображением и надеждой (далее…).