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«Им лучше вернуться на работу, где больше зарплата и меньше ответственности»: Президент Молдовы прокомментировала слухи о борьбе партийных кланов в ПАС накануне выборов

Майя Санду убеждена, что все нынешние депутаты правящей партии Молдовы с удовольствием откажутся от мандатов народных избранников.

Источник: Комсомольская правда

Майя Санду убеждена, что все нынешние депутаты правящей партии Молдовы с удовольствием откажутся от мандатов народных избранников и вернутся на работу «где больше зарплата и меньше ответственность». Так она прокомментировала слухи о борьбе партийных кланов в PAS за места в будущем списке кандидатов в депутаты:

— Я не думаю, что идёт борьба и есть такой большой интерес, чтобы люди оказались в списке. Да, я так думаю.

Это что чёрная метка от президентки сразу всей правящей партии? Или намёк, что могут уже воровать себе на карман как в последний раз, потому что осенью варианта уже не будет и в списки включат кого-то совсем со стороны.

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