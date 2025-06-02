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В Судане премьер-министр распустил временное правительство

Вновь назначенный премьер-министр Судана Камил Идрис 2 июня 2025 года принял решение о роспуске кабинета министров, информирует суданское информагентство SUNA.

Вновь назначенный премьер-министр Судана Камил Идрис 2 июня 2025 года принял решение о роспуске кабинета министров, информирует суданское информагентство SUNA.

Генеральным секретарям и заместителям министров поручено осуществлять временное управление профильными министерствами до формирования нового правительства.

Информация о сроках представления обновленного состава кабинета министров не поступала.

Напомним, в середине мая текущего года в стране вспыхнул вооруженный конфликт между национальной армией и Силами быстрого реагирования (СБР). Впоследствии суданская армия обвинила СБР в мятеже и нанесла удары по их базам.

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