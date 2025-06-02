Президентом Польши стал объявленный в розыск Россией оппозиционер — любитель снюса

Напомним, что сперва на выборах лидировал именно Рафал Тшасковский, однако Навроцкому всё же удалось вырвать победу в напряжённой гонке. Кстати, это именно он на теледебатах закинул за губу снюс. Этот эпизод вызвал большой ажиотаж. А в 2024 году Навроцкий был объявлен в розыск МВД России в связи с причастностью к актам вандализма в отношении монументов в память о бойцах Красной Армии на территории Польши.