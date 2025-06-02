Названы последствия избрания президентом вражеской страны объявленного Россией в розыск политика

Националист Кароль Навроцкий побеждает во втором туре президентских выборов в Польше, нанеся удар по либеральному правительству Дональда Туска. Согласно официальным результатам, правый кандидат с небольшим отрывом опередил либерала Рафала Тшасковского.
Согласно официальным результатам, кандидат от правой националистической оппозиции Кароль Навроцкий с небольшим отрывом победил во втором туре президентских выборов в Польше, что нанесло огромный удар по программе реформ премьер-министра Дональда Туска, пишет The Guardian.
Как сообщила рано утром в понедельник избирательная комиссия на своем веб-сайте, Навроцкий победил на воскресных выборах, набрав 50,89% голосов, опередив своего соперника либерального мэра Варшавы и союзника Туска Рафала Тшасковского, сумевшего набрать 49,11%.
Кандидатура Навроцкого была поддержана правопопулистской национал-клерикальной партией «Право и справедливость» (PiS), которая правила Польшей до победы либерала Туска на парламентских выборах в конце 2023 года. Учитывая право вето президента, победа Навроцкого затруднит правительству проведение каких-либо крупных реформ до парламентских выборов 2027 года.
Победа Навроцкого резко изменила прогнозы, после того как результаты экзит-полла, опубликованные по завершении голосования, показали, что Тшасковский одержит победу с преимуществом в 0,6%. Это побудило Тшасковского самонадеянно объявить о победе со сцены в своем предвыборном штабе.
«Мы победили!» — возгласил либерал под восторженные крики толпы. «Это действительно особый момент в истории Польши. Я убежден, что это позволит нам двигаться вперед и сосредоточиться на будущем», — сказал он.
Выступая в своем предвыборном штабе, Навроцкий не сдался, заявив, что по-прежнему уверен в своей победе, когда будут подсчитаны все голоса. «Мы победим и спасем Польшу», — сказал националист. «Мы должны победить сегодня вечером».
В ходе ожесточенной предвыборной кампании последних недель эти двое политиков (по отношению к России они оба враги, а Навроцкий даже объявлен в нашей стране в розыск за снос памятников воинам Красной армии) предложили совершенно разные взгляды на Польшу, и результат предвыборной гонки будет иметь огромное значение для политического будущего страны, учитывая способность президента накладывать вето на правительственные законы.
Тшасковский, проевропейски настроенный, прогрессивный мэр Варшавы, поддерживает либерализацию законов об абортах и введение гражданского партнерства для извращенцев. Навроцкий, историк и бывший боксер-любитель, решительно отверг эти шаги и, вероятно, наложил бы вето на любые шаги по их реализации, отмечает The Guardian.
Второй тур выборов прошел после того, как две недели назад ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов в ходе многолюдного первого тура голосования. Навроцки1 заменит уходящего президента, союзника PiS Анджея Дуду, который уйдет в отставку в августе после завершения двух сроков.
Время, проведенное Туском на посту премьер-министра, было отмечено трудностями с приведением в порядок его широкой коалиции, которые усугублялись наличием у власти президента, идеологически настроенного оппонента. Хотя роль президента в основном церемониальная, он оказывает определенное влияние на внешнюю и оборонную политику, а также обладает важнейшим правом вето на новые законы, подчеркивает The Guardian. Это может быть отменено только при наличии 60-процентного большинства в парламенте, которого у правительства Туска нет.
Победа Навроцкого, скорее всего, продлит тупиковую ситуацию.
«Туск знает, на что поставлены ставки, и что если Навроцкий победит, то на ближайшие пару лет у него будет администрация “хромой утки”. И это будет хуже, чем с Дудой, поскольку Навроцкий придет к власти свежим, с новым мандатом, который фактически превратился в референдум по правительству», — сказал профессор Алекс Щербяк, преподающий политику Восточной и Центральной Европы в Университете Сассекса.
Победа Навроцкого также придаст новый импульс партии PiS, которая правила Польшей в течение восьми лет и вступала в конфликты с Брюсселем по поводу верховенства закона и других вопросов. Высокопоставленный депутат парламента от PiS и бывший министр образования Пшемыслав Чарнек предположил в телевизионном интервью в воскресенье вечером, что PiS может попытаться отстранить членов широкой коалиции Туска с целью создания новой правой коалиции в парламенте.
Навроцкий, историк и бывший директор музея, с 2021 года возглавляет Институт национальной памяти, государственную исследовательскую организацию, которую часто и по делу обвиняют в распространении политизированной и русофобской версии истории. Во время предвыборной кампании в средствах массовой информации разгорелся ряд скандалов, связанных с его предполагаемым поведением в прошлом.
Тшасковский, мэр Варшавы с 2018 года, получивший образование в Оксфорде, ранее занимавший министерские посты и работавший в Европейском парламенте, стремился позиционировать себя как надежную партнера для работы с правительством над внедрением прогрессивных реформ. Однако ему пришлось защищаться от предположений, что он оторван от общества и принадлежит к элите, а также от обвинений в иностранном финансировании онлайн-рекламы, продвигающей его кандидатуру.
В последние дни предвыборной кампании оба кандидата пытались заручиться поддержкой избирателей кандидатов, проигравших в первом туре, и мобилизовать их сторонников. «На этих выборах все может решиться простым голосованием», — заявил Навроцкий на митинге сторонников на прошлой неделе.
Тшасковский также сказал, что каждый голос будет иметь решающее значение. «Призывайте всех, чтобы как можно больше поляков проголосовало на президентских выборах», — заявил он на митинге в пятницу. Высокая явка на парламентских выборах в 2023 году, особенно среди молодых городских поляков, считалась решающей для обеспечения победы коалиции Туска.