Названы последствия избрания президентом вражеской страны объявленного Россией в розыск политика

Время, проведенное Туском на посту премьер-министра, было отмечено трудностями с приведением в порядок его широкой коалиции, которые усугублялись наличием у власти президента, идеологически настроенного оппонента. Хотя роль президента в основном церемониальная, он оказывает определенное влияние на внешнюю и оборонную политику, а также обладает важнейшим правом вето на новые законы, подчеркивает The Guardian. Это может быть отменено только при наличии 60-процентного большинства в парламенте, которого у правительства Туска нет.