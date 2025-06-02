Над девятью регионами РФ уничтожили 162 БПЛА. Военная операция, день 1195-й

Вечером и ночью средства ПВО ликвидировали 57 украинских БПЛА над Курской областью, 31 над Белгородской, 27 над Липецкой, 16 над Воронежской, 11 над Брянской, 11 над Рязанской, шесть над Орловской, два над Крымом, один над Тамбовской областью. В Саратовской области ограничили работу мобильного интернета. По данным Bloomberg, в США хотят добиться введения дополнительных антироссийских санкций до 15 июня, чтобы «направить недвусмысленный сигнал Китаю». «Газета.Ru» ведет хронику событий.