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Над девятью регионами РФ уничтожили 162 БПЛА. Военная операция, день 1195-й

Вечером и ночью средства ПВО ликвидировали 57 украинских БПЛА над Курской областью, 31 над Белгородской, 27 над Липецкой, 16 над Воронежской, 11 над Брянской, 11 над Рязанской, шесть над Орловской, два над Крымом, один над Тамбовской областью. В Саратовской области ограничили работу мобильного интернета. По данным Bloomberg, в США хотят добиться введения дополнительных антироссийских санкций до 15 июня, чтобы «направить недвусмысленный сигнал Китаю». «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

08:46.

08:35 Власти Украины стремятся создать максимальное напряжение на линии соприкосновения перед вторым раундом переговоров в Стамбуле, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник:

«Киев стремится к созданию максимального напряжения на ЛБС в преддверии Стамбула. Массированные попытки нанести удары дронами по российскому приграничью однозначное тому подтверждение».

08:21 В Саратовской области временно ограничили работу мобильного интернета для обеспечения безопасности, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

08:13 Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) намерен ввести дополнительные антироссийские санкции до 15 июня, выяснил Bloomberg:

«К саммиту G7 мы надеемся обеспечить введение санкций в координации с Европой, чтобы направить недвусмысленный сигнал Китаю».

08:07.

08:03 ⚡️В Минобороны сообщили, что с 20:10 1 июня до 02:00 2 июня средства ПВО ликвидировали 162 украинских БПЛА: 57 над Курской областью, 31 над Белгородской, 27 над Липецкой, 16 над Воронежской, 11 над Брянской, 11 над Рязанской, шесть над Орловской, два над Крымом, один над Тамбовской областью.

08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1195-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.