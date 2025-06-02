Над девятью регионами РФ уничтожили 162 БПЛА. Военная операция, день 1195-й

08:46.
08:35 Власти Украины стремятся создать максимальное напряжение на линии соприкосновения перед вторым раундом переговоров в Стамбуле, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник:
«Киев стремится к созданию максимального напряжения на ЛБС в преддверии Стамбула. Массированные попытки нанести удары дронами по российскому приграничью однозначное тому подтверждение».
08:21 В Саратовской области временно ограничили работу мобильного интернета для обеспечения безопасности, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
08:13 Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) намерен ввести дополнительные антироссийские санкции до 15 июня, выяснил Bloomberg:
«К саммиту G7 мы надеемся обеспечить введение санкций в координации с Европой, чтобы направить недвусмысленный сигнал Китаю».
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08:03 ⚡️В Минобороны сообщили, что с 20:10 1 июня до 02:00 2 июня средства ПВО ликвидировали 162 украинских БПЛА: 57 над Курской областью, 31 над Белгородской, 27 над Липецкой, 16 над Воронежской, 11 над Брянской, 11 над Рязанской, шесть над Орловской, два над Крымом, один над Тамбовской областью.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1195-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.