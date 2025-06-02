WSJ узнала, что США приостановили «максимальное давление» на Иран

По мнению ряда собеседников газеты, новая политика администрации направлена на то, чтобы тщательно проанализировать возможные будущие ограничения против Тегерана «в свете чувствительных ядерных переговоров». Другие обеспокоены, что о паузе заранее не уведомили ключевых политических игроков, пишет WSJ. У чиновников также нет понимания, распространяется ли решение только на новые санкции либо в дальнейшем могут быть отменены меры, введенные в прежние годы, — ограничения на продажу нефти и заморозка средств. Пока они сохраняются.