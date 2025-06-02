WSJ узнала, что США приостановили «максимальное давление» на Иран

Пресс-секретарь Белого дома США Кэролайн Ливитт на минувшей неделе уведомила высокопоставленных чиновников Совета национальной безопасности, Минфина и Госдепартамента о приостановке всей деятельности по введению санкций в отношении Ирана, сообщает The Wall Street Journal.
Источник, близкий к Белому дому, сказал газете, что в результате политика президента Дональда Трампа по оказанию «максимального давления» на Тегеран застопорилась. Республиканец применял эту стратегию во время своего первого срока и возобновил ее после возвращения на пост главы государства в январе.
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в разговоре с WSJ не опровергла этих сведений и заявила, что обо всех новых решениях по вопросу санкций будет объявлять либо администрация президента, либо «соответствующие ведомства».
Соединенные Штаты в последний раз объявляли о расширении санкций против Ирана в середине мая, на фоне продолжающихся переговоров о ядерной программе. По данным WSJ, Минфин минимум три раза откладывал объявление об ужесточении мер.
По мнению ряда собеседников газеты, новая политика администрации направлена на то, чтобы тщательно проанализировать возможные будущие ограничения против Тегерана «в свете чувствительных ядерных переговоров». Другие обеспокоены, что о паузе заранее не уведомили ключевых политических игроков, пишет WSJ. У чиновников также нет понимания, распространяется ли решение только на новые санкции либо в дальнейшем могут быть отменены меры, введенные в прежние годы, — ограничения на продажу нефти и заморозка средств. Пока они сохраняются.
Непрямые переговоры США и Ирана при посредничестве Омана начались в апреле, по завершении пятого раунда стороны договорились продолжить обсуждения.
Трамп обещал не допустить появления у Тегерана ядерного оружия и задавался вопросом, зачем богатой нефтью стране нужна еще и мирная атомная энергетика. Главный советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи по политическим вопросам Али Шамхани говорил, что Тегеран обязуется никогда не производить ядерное оружие в случае снятия санкций США. Иранский президент Масуд Пезешкиан настаивает, чтобы Вашингтон отказался от политики давления и силовых методов.