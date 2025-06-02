Семьи в городе Башкирии бесплатно получат землю за рождение ребенка.

Семьям в Агидели, где начиная с 1 июня 2025 года родится ребенок, выделят бесплатный земельный участок под строительство частного жилого дома. Об этом в своих соцсетях рассказал мэр города Денис Ирназаров.
На льготу могут рассчитывать люди, постоянно зарегистрированные в Агидели. Также в местных ЗАГСах должны быть зарегистрированы и малыши. Для получения земли требуются копии паспортов супругов, свидетельств о рождении ребенка, заявление на возмещение затрат и документов, подтверждающих приобретение земельного участка на торгах.
Подробную информацию о программе можно по телефону: +7 (347−31) 2−82−15 или по адресу: Агидель, Цветочный бульвар, 2 (каб. 201А).
О том, что в Башкирии положено семьям с детьми в 2025 году, читайте в лонгриде «Башинформа».