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Семьи в городе Башкирии бесплатно получат землю за рождение ребенка

Семьи в городе Башкирии бесплатно получат землю за рождение ребенка.

Источник: Башинформ

Семьям в Агидели, где начиная с 1 июня 2025 года родится ребенок, выделят бесплатный земельный участок под строительство частного жилого дома. Об этом в своих соцсетях рассказал мэр города Денис Ирназаров.

На льготу могут рассчитывать люди, постоянно зарегистрированные в Агидели. Также в местных ЗАГСах должны быть зарегистрированы и малыши. Для получения земли требуются копии паспортов супругов, свидетельств о рождении ребенка, заявление на возмещение затрат и документов, подтверждающих приобретение земельного участка на торгах.

Подробную информацию о программе можно по телефону: +7 (347−31) 2−82−15 или по адресу: Агидель, Цветочный бульвар, 2 (каб. 201А).

О том, что в Башкирии положено семьям с детьми в 2025 году, читайте в лонгриде «Башинформа».