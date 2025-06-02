Семьи в городе Башкирии бесплатно получат землю за рождение ребенка.

На льготу могут рассчитывать люди, постоянно зарегистрированные в Агидели. Также в местных ЗАГСах должны быть зарегистрированы и малыши. Для получения земли требуются копии паспортов супругов, свидетельств о рождении ребенка, заявление на возмещение затрат и документов, подтверждающих приобретение земельного участка на торгах.