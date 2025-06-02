НАТО грозит России захватом военных аэродромов

Автор пишет, что натовские войска в ходе учений отрабатывали маневры по захвату взлетно-посадочных полос. Это, по его словам, необходимо для оперативной доставки войск. И назвал условие, при котором это может сработать — противник не успел активизировать все системы противовоздушной обороны.