НАТО грозит России захватом военных аэродромов

Войска Североатлантического альянса грозят захватом военных аэродромов на территории России в случае потенциального конфликта с Москвой. Об этом сообщает издание Business Insider, журналист которого находится на учениях НАТО в Финляндии.
«Способность захватить аэродром и удержать эту позицию — очень важна, так же как и способность выбивать ее из-под контроля противника», — следует из публикации.
Автор пишет, что натовские войска в ходе учений отрабатывали маневры по захвату взлетно-посадочных полос. Это, по его словам, необходимо для оперативной доставки войск. И назвал условие, при котором это может сработать — противник не успел активизировать все системы противовоздушной обороны.
Военные учения НАТО в Финляндии Lively Sabre 25 стартовали в мае этого года. В них задействовано 3,5 тысячи военных. Маневры проходят, в том числе, и на границе с Россией.
Ранее «МК» писал, что военно-морские учения России пройдут 3 июня в Балтийском море одновременно с войсками стран НАТО, что может привести к провокациям.