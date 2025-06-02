Визит Игоря Гросу в Грецию: официальные встречи и беседа с диаспорой

В пресс-службе законодательного форума Молдовы напомнили, что парламент Греции возглавляет Twinning-проект «Укрепление потенциала парламента Республики Молдова и его роли в процессе вступления в ЕС» с бюджетом в 1,4 млн евро, рассчитанный на на 2025−2027 годы. Проект финансируется Европейским союзом и реализуется консорциумом партнеров во главе с парламентом Греции совместно с парламентами Румынии, Италии, Венгрии и Австрии. Инициатива направлена на обеспечение эффективного и прозрачного законодательного процесса в контексте гармонизации законодательства Молдовы с правовыми положениями ЕС.