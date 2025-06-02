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Визит Игоря Гросу в Грецию: официальные встречи и беседа с диаспорой

Официальный визит спикера парламента Молдовы в Афины продлится с 1 по 4 июня.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 2 июн — Sputnik. Спикер парламента Молдовы отправился с официальным визитом в Афины по приглашению своего греческого коллеги.

В ходе визита Гросу проведет беседы с руководством греческого парламента — спикером Никитасом Михаилом Какламанисом и первым вице-спикером Иоаннисом Плакиотакисом. В программе визита также встреча с группой дружбы Греция-Молдова под председательством Василиоса Гиогиакаса. Главу законодательного собрания Молдовы в ходе визита в Афины сопровождает депутат Лариса Новак, председатель парламентской группы дружбы с Греческой Республикой.

Также Гросу побеседует с представителями молдавской общины, проживающими, обучающимися или работающими в Греции.

Официальный визит спикера парламента Молдовы в Афины продлится с первого по четвертое июня.

В пресс-службе законодательного форума Молдовы напомнили, что парламент Греции возглавляет Twinning-проект «Укрепление потенциала парламента Республики Молдова и его роли в процессе вступления в ЕС» с бюджетом в 1,4 млн евро, рассчитанный на на 2025−2027 годы. Проект финансируется Европейским союзом и реализуется консорциумом партнеров во главе с парламентом Греции совместно с парламентами Румынии, Италии, Венгрии и Австрии. Инициатива направлена на обеспечение эффективного и прозрачного законодательного процесса в контексте гармонизации законодательства Молдовы с правовыми положениями ЕС.