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Новые законы в июне 2025 года поменяют жизнь волгоградцев

Изменения защитят граждан от недобросовестных производителей и кибермошенников.

В первом месяце лета 2025 года в Волгоградской области, наряду с другими регионами, вступят в силу новые законы.

Так, уже с 1 июня банкам, госорганам и маркетплейсам нельзя будет отправлять сообщения гражданам в иностранные мессенджеры. Запрет коснется и операторов связи. Кроме того, теперь им нельзя отправлять СМС с кодами для совершения значимого действия, например, на портале «Госуслуги», во время звонка.

С 27 июня вступит в силу закон, касающийся работы предпринимателей. Бизнесмены смогут вести свою деятельность только после предварительного уведомления. В противном случае они будут привлечены к ответственности. Уклониться от проверок товаров и условий производства такие предприниматели не смогут.