Новые законы в июне 2025 года поменяют жизнь волгоградцев

Так, уже с 1 июня банкам, госорганам и маркетплейсам нельзя будет отправлять сообщения гражданам в иностранные мессенджеры. Запрет коснется и операторов связи. Кроме того, теперь им нельзя отправлять СМС с кодами для совершения значимого действия, например, на портале «Госуслуги», во время звонка.