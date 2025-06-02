Новые законы в июне 2025 года поменяют жизнь волгоградцев

В первом месяце лета 2025 года в Волгоградской области, наряду с другими регионами, вступят в силу новые законы.
Так, уже с 1 июня банкам, госорганам и маркетплейсам нельзя будет отправлять сообщения гражданам в иностранные мессенджеры. Запрет коснется и операторов связи. Кроме того, теперь им нельзя отправлять СМС с кодами для совершения значимого действия, например, на портале «Госуслуги», во время звонка.
С 27 июня вступит в силу закон, касающийся работы предпринимателей. Бизнесмены смогут вести свою деятельность только после предварительного уведомления. В противном случае они будут привлечены к ответственности. Уклониться от проверок товаров и условий производства такие предприниматели не смогут.