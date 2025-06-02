Где сейчас живет Назарбаев и зачем летал в Москву, объяснил его пресс-секретарь

«Его с Владимиром Путиным связывают многолетние, дружественные отношения, сохраняющиеся вне зависимости от наличия государственных полномочий. Первый президент поддерживает контакты с рядом мировых лидеров — посредством телефонных разговоров, личной переписки и отдельных встреч. Это касается не только России, но и Турции, Китая, ОАЭ, Узбекистана, Беларуси и других государств. Подобный формат взаимодействия соответствует международной практике и отражает личные связи, сложившиеся за годы государственной деятельности», — пояснил Укибай.