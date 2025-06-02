Где сейчас живет Назарбаев и зачем летал в Москву, объяснил его пресс-секретарь

По словам Укибая, визит Нурсултана Назарбаева в Москву имел личный, неофициальный характер.
«Его с Владимиром Путиным связывают многолетние, дружественные отношения, сохраняющиеся вне зависимости от наличия государственных полномочий. Первый президент поддерживает контакты с рядом мировых лидеров — посредством телефонных разговоров, личной переписки и отдельных встреч. Это касается не только России, но и Турции, Китая, ОАЭ, Узбекистана, Беларуси и других государств. Подобный формат взаимодействия соответствует международной практике и отражает личные связи, сложившиеся за годы государственной деятельности», — пояснил Укибай.
Он отметил, что личные встречи с авторитетными политическими фигурами, не занимающими государственных постов, являются нормальной дипломатической практикой. К примеру, в день встречи с Назарбаевым Путин также провел личную встречу с Акиэ Абэ — вдовой покойного премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
«Что касается визита Нурсултана Назарбаева, он получил приглашение на мероприятия, посвященные 80-летию Победы. В связи с объективными обстоятельствами не смог присутствовать в дни официальных торжеств и посетил Москву позднее — в частном порядке. Также хочу подчеркнуть, Нурсултан Назарбаев постоянно проживает в Казахстане. Сообщения о его выезде за пределы страны не соответствуют действительности», — заключил пресс-секретарь первого президента.
Отметим, как сообщается на сайте Кремля, 29 мая Владимир Путин встретился в Кремле с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Подробности встречи не приводятся.