Оценены шансы на изменения после грядущих выборов в недружественной России стране

По мере того, как Южная Корея приближается к намеченным на вторник, 3 июня, выборам, возникает вопрос, сможет ли фаворит гонки Ли Чжэ Мен отвести страну от пропасти? Лидер Демократической партии заручился поддержкой консерваторов, которые видят в нем путь к нормализации политической ситуации после хаоса, вызванного президентом Юн Сок Ёлем,
«Снайперы, расположенные на крышах Сеула, наблюдают за толпой через оптические прицелы, в то время как подразделения по борьбе с терроризмом патрулируют периметр с собаками-взрывотехниками. Телохранители, сжимающие в руках пуленепробиваемые портфели, образуют защитное кольцо», — так рассказывает о происходящем в южнокорейской столице The Guardian.
На сцене Ли Чжэ Мен обращается к тысячам сторонников из-за пуленепробиваемого стекла, защита от которого стала необходимой после угроз убийством и нападения с ножом на него в прошлом году.
И все же порой происходящее больше похоже на празднование, чем на предвыборный митинг, омраченный насилием, когда сторонники в перерывах между выступлениями пускаются в спонтанные танцы, размахивая воздушными шарами и скандируя лозунги, отмечает The Guardian.
Этот поразительный контраст отражает не только глубину раскола в Южной Корее, но и решимость залечить эти разногласия, поскольку страна готовится к президентским выборам, которые состоятся 3 июня, ровно через шесть месяцев после того, как бывший президент Юн Сок Ёль попытался ввести военное положение, ввергнув страну в самый серьезный конституционный кризис за последние десятилетия.
Ли Чжэ Мин, лидер Демократической партии, постоянное поношение которого консерваторами когда-то сделало его неприятным для умеренных избирателей, теперь получает поддержку от членов той же группы, которые видят в нем путь к нормализации политической жизни.
«Во время мятежа Партия народной власти предала государство и народ», — говорит Ким Санг Ук, депутат от консервативной партии, который в мае резко перешел из консервативной партии Юна в демократическую партию Ли.
Его превращение из лоялиста партии в оппонента отражает более широкую тенденцию к отступничеству консерваторов, которая привела к институциональному ослаблению правящей партии.
Эта консервативная миграция отражает то, что наблюдатели называют институциональным кризисом, а не просто предвыборным оппортунизмом. Согласно данным опроса Hankyore, только 55% избирателей Юна в 2022 году в настоящее время поддерживают кандидата от консерваторов Ким Мун Су, при этом почти половина из них дезертировала или остается в нерешительности.
«Партия “Власть народа” должна быстро исчезнуть», — говорит Чжон Гю Чжэ, известный консервативный комментатор. «Настоящий консерватизм может устоять только тогда, когда она быстро рухнет».
Нынешний кризис правящей партии отчасти связан с ее решительной защитой Юна на протяжении всего периода введения военного положения и противодействием его импичменту. Несмотря на запоздалые извинения и принуждение Юна «добровольно» покинуть партию, это не может не отразиться на ней.
Чхве Сан Хва, бывший чиновник при Пак Кын Хе, консервативном президенте, подвергшейся импичменту за коррупцию в 2017 году, также присоединился к Демократической партии в этом месяце, наряду с многочисленными группами сторонников Пак Кын Хе и консервативными организациями, которые публично поддержали Ли.
Ли извлек выгоду из этой консервативной политической беспризорности посредством стратегического поворота, заявив, что Демократическая партия «изначально правоцентристская, а не прогрессивная», в то же время поддерживая тех, кого его кампания называет «рациональными консерваторами», и клеймя партию народной власти как «крайне правую преступную организацию».
Его обращение к консерваторам основано скорее на экономическом прагматизме, чем на идеологии: он обещает политику, благоприятствующую бизнесу, реформу налога на наследство и масштабные инвестиции в искусственный интеллект, при этом тщательно избегая острых социальных проблем, которые могут оттолкнуть традиционных избирателей. Для многих он просто олицетворяет самое явное неприятие военного положения и наследия Юна.
Стагнация внутренней экономики и изменение международной динамики привели к тому, что производительность и экономический рост стали важнее перераспределения, говорит Чжон Гю Чжэ. «Таким образом, движимый этим ветром, Ли, естественно, движется вправо».
В своем последнем опросе общественного мнения перед предвыборным затишьем Gallup Korea показал, что Ли сохранил за собой 49% голосов против 35% у Кима, а Ли Чжун Сок, лидер небольшой консервативной партии «Новые реформы», набрал 11%. Итоговый опрос Realmeter подтвердил эту тенденцию: Ли набрал 49,2%, а Ким — 36,8%.
Эта перестройка также может оказаться более легкой в Южной Корее, где политические разногласия часто в большей степени связаны с мнением о Северной Корее, региональной лояльностью и личностями лидеров, чем с идеологическими устоями западного образца, отмечает The Guardian.
Тем не менее, путь Ли к президентству по-прежнему омрачен правовой неопределенностью. Ему грозит множество уголовных процессов, включая обвинения во взяточничестве и предполагаемую причастность к скандалу с застройкой недвижимости, а Верховный суд Южной Кореи недавно постановил пересмотреть дело о нарушении избирательного законодательства после отмены оправдательного приговора и вынесения обвинительного приговора.
Суды согласились отложить дальнейшие слушания по текущим судебным процессам до окончания выборов, что позволит ему баллотироваться на пост президента, пока дела остаются нераскрытыми. Ли отрицает все обвинения, называя их политически мотивированным преследованием.
Однако в случае его победы остаются юридические вопросы относительно того, остановит ли президентский иммунитет его продолжающиеся судебные преследования, а не просто предотвратит новые обвинения, что может привести к очередному конституционному кризису.
Ким Мун Су, тем временем, пытается дистанцироваться от хорошо задокументированных связей с ультраправыми элементами, включая его участие в создании политической партии вместе с печально известным пастором Чон Кван Хуном, экстремистским проповедником, известным своей подстрекательской риторикой и выступавшим в защиту военного положения Юна.
По мнению Сангчина Чуна, профессора социологии университета Соганг, эти выборы представляют собой «противостояние между теми, кто поддерживает демократию, и теми, кто ее отрицает». Остается неясным, окажется ли позиция Ли устойчивой или просто отражает прагматизм, вызванный кризисом.
«Крайней формой отношения к оппонентам как к врагам стало объявление военного положения, чтобы “смести” оппозицию, — сказал Ли The Guardian в кулуарах финальных теледебатов во вторник. — Но независимо от того, поддерживает ли кто-то меня, выступает ли против меня или проявляет безразличие, я буду уважать их в равной степени как граждан Республики Корея».