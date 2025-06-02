Оценены шансы на изменения после грядущих выборов в недружественной России стране

По мере того, как Южная Корея приближается к намеченным на вторник, 3 июня, выборам, возникает вопрос, сможет ли фаворит гонки Ли Чжэ Мен отвести страну от пропасти? Лидер Демократической партии заручился поддержкой консерваторов, которые видят в нем путь к нормализации политической ситуации после хаоса, вызванного президентом Юн Сок Ёлем,"Снайперы, расположенные на крышах Сеула, наблюдают за толпой через оптические прицелы, в то время как подразделения по борьбе с терроризмом патрулируют.