Лукашенко вылетел в Китай, где встретится с главой КНР Си Цзиньпином

Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 июня, в понедельник, вылетел в Китай, где встретится с главой КНР Си Цзиньпином. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».
В сообщении сказано, что глава государства со 2 по 4 июня совершит визит в Китайскую Народную Республику.
«В Пекине пройдет традиционная дружеская семейная встреча белорусского лидера с Председателем КНР», — уточнили в телеграм-канале.
Говорится, что сначала встреча пройдет в формате «один на один», а затем, как ожидается, в неформальной обстановке Александр Лукашенко и Си Цзиньпин обсудят состояние, а также перспективы развития отношений Беларуси и Китая. Также будет обсуждаться максимальное наполнение белорусско-китайских отношений практическим содержанием за счет реализации совместных проектов, продвижения многосторонних инициатив.
В телеграм-канале подчеркнули, что в центре внимание окажутся и вопросы, касающиеся международного сотрудничества. Отмечается, что программой визита запланирован также ряд других переговоров и встреч.
«Первый вылетел в Пекин», — отметили в телеграм-канале.
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