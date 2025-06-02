Лукашенко вылетел в Китай, где встретится с главой КНР Си Цзиньпином

Говорится, что сначала встреча пройдет в формате «один на один», а затем, как ожидается, в неформальной обстановке Александр Лукашенко и Си Цзиньпин обсудят состояние, а также перспективы развития отношений Беларуси и Китая. Также будет обсуждаться максимальное наполнение белорусско-китайских отношений практическим содержанием за счет реализации совместных проектов, продвижения многосторонних инициатив.