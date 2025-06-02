Место переговоров России и Украины в Стамбуле проверяют на взрывные устройства

Во дворце Чираган в Стамбуле, где сегодня запланированы переговоры России и Украины, проводится проверка на наличие взрывных устройств. Об этом пишет РИА Новости.
Для обеспечения безопасности используются служебные собаки, а у входа установлены турникеты для тщательного досмотра.
Напомним, накануне в Стамбул прибыла российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским. Встреча запланирована на 13:00 мск. Украинскую делегацию возглавит министр обороны страны Рустем Умеров.
По данным Reuters, украинская сторона предложит Москве проект, требования которого во многом соответствуют ранее заявленным, включая отсутствие ограничений на вооружение ВСУ, непризнание российского суверенитета над пятью регионами и выплату репараций.