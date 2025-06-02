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Анонсирован визит Лукашенко в страну, являющуюся постоянным членом Совбеза ООН

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2−4 июня посетит Китай с визитом, сообщает belta.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2−4 июня посетит Китай с визитом, сообщает belta.by.

Лукашенко встретится в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. Переговоры состоятся в формате «один на один» и продолжатся в неформальной обстановке.

Стороны планируют обсудить состояние и перспективы развития двусторонних отношений и вопросы международного сотрудничества.

Также запланированы некоторые другие переговоры и встречи.

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