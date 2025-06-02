Британию начали активно готовить к войне в Европе или Атлантике

Как подчеркивает The Guardian, Британия — единственная крупная ядерная держава, у которой есть только один способ доставки ядерного оружия — с подводной лодки в море. Но участие в «совместном использовании ядерного оружия» с США было бы сложным и потребовало бы деликатных переговоров с администрацией Трампа, если бы был выбран такой путь.