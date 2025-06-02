Британию начали активно готовить к войне в Европе или Атлантике

Британия должна быть готова к ведению войны в Европе или Атлантике, говорится в заключении стратегического оборонного обзора, хотя ожидается, что этот документ не будет обещать немедленного увеличения численности вооруженных сил для борьбы с этой угрозой.
В 130-страничном документе содержится призыв к переходу к «боевой готовности» для сдерживания России в Европе и увеличению запасов оружия и вспомогательного оборудования, некоторых из которых в кризисных ситуациях может хватить всего на несколько дней.
Как пишет The Guardian, премьер-министр Кир Стармер выступит с обзором в понедельник, заявив, что учения «помогут Великобритании справиться с вызовом, а нашим вооруженным силам получить необходимое оборудование» в условиях, которые, по словам министров, становятся все более нестабильными в мире.
Но ожидается, что доклад не будет содержать каких-либо дополнительных расходных обязательств, и министр обороны Джон Хили признал в воскресенье, что любые планы по увеличению численности британской армии, которая является наименьшей за последние 300 лет, придется отложить до окончания выборов.
Джон Хили сказал, что в британских вооруженных силах «15 лет продолжался кризис с набором и удержанием персонала», признав, что численность армии сократилась до 70 860 человек, что ниже текущего целевого показателя правительства в 73 000 человек.
Министр утвержжает, что лейбористской партии пока не удалось переломить ситуацию, несмотря на разговоры о том, что Британия готова принять участие в миротворческой операции на Украине. «От нас по-прежнему уходит больше людей, чем приходит служить», — сказал он.
«Первая задача состоит в том, чтобы обратить вспять эту тенденцию, а затем я хочу увидеть в следующем парламенте нашу способность начать увеличивать численность солдат», — продолжил Хили, очевидно, откладывая любое увеличение до выборов, которые должны состояться в 2029 году.
Ходили слухи, что Хили стремился заручиться обязательством увеличить планируемую численность армии до 76 000 человек, хотя источники в военном ведомстве сообщили, что это могло стоить до 2,5 млрд фунтов стерлингов на оплату труда, проживание и снаряжение, пишет The Guardian.
Группа экспертов, состоящая из трех человек, возглавляемая Лордом Робертсоном, бывшим генеральным секретарем НАТО, вынесла 62 рекомендации в ответ на то, что, по мнению группы, является «новой эрой угроз» со стороны государств, таких как Россия, а также беспилотных летательных аппаратов, искусственного интеллекта и других новых технологий.
Ожидается также, что Великобритания возьмет на себя обязательства по строительству 12 атомных ударных подводных лодок в Барроу в Камбрии и Рейнсуэе в Дерби в рамках трехсторонней программы Aukus с США и Австралией. Первые подводные лодки будут спущены на воду в конце 2030-х годов, заменив семь подводных лодок класса Astute, которым поручено действовать по всему миру.
Также предполагается, что в общей сложности 15 млрд фунтов стерлингов будет инвестировано в модернизацию производства ядерного оружия в Олдермастоне в Беркшире, что позволит создать более 9000 рабочих мест в рамках программы поставок бомб для подводных лодок типа «Дредноут», которые заменят устаревающие лодки «Авангард», оснащенные системой сдерживания «Трайдент».
Россия именуется авторами доклада как «непосредственная и неотложная» опасность, в то время как Китай представляет собой «сложный и постоянный вызов» британским интересам. Иран и Северная Корея названы «региональными дестабилизаторами» и потенциально враждебными Великобритании, при этом каждая из четырех стран демонстрирует растущие признаки желания работать вместе.
В планах британских правителей значится создание нового ополчения подиз добровольцев, которое поможет защитить аэропорты, узлы связи и другие важнейшие объекты национальной инфраструктуры Великобритании от беспилотных летательных аппаратов и других внезапных атак, освободив время солдат и полицейских-специалистов, которые в настоящее время охраняют такие объекты.
Министры также рассматривают возможность восстановления средств ядерного сдерживания воздушного базирования путем покупки самолетов F-35A, сертифицированных для перевозки американской гравитационной бомбы B61−12, максимальная мощность которой составляет 50 килотонн, что более чем в три раза превышает мощность 15-килограммовой бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году.
В сообщении The Sunday Times говорится, что Великобритания рассматривает возможность покупки F-35A, хотя любая договоренность о размещении ядерных бомб B61 в дополнение, вероятно, будет аналогична существующей ситуации в Бельгии, Нидерландах, Германии, Италии и Турции, где ядерное оружие, принадлежащее США, хранится в бункерах в этих странах. страны.
Как подчеркивает The Guardian, Британия — единственная крупная ядерная держава, у которой есть только один способ доставки ядерного оружия — с подводной лодки в море. Но участие в «совместном использовании ядерного оружия» с США было бы сложным и потребовало бы деликатных переговоров с администрацией Трампа, если бы был выбран такой путь.
В Европе бомбы B61 остаются собственностью США до тех пор, пока не будет объявлено о начале войны. В этот момент, поскольку считается, что правила нераспространения не применяются, «принимающая страна загружает оружие в свои самолеты и отправляется с ним в путь», — говорит Дэйв Каллен, эксперт по ядерной безопасности из аналитического центра Basic.
В воскресенье Хили отказался комментировать ядерное оружие воздушного базирования, и в ближайшее время никаких заявлений по этому вопросу не ожидается. Вместо этого министр подтвердил ценность ракет Trident. «На протяжении более 70 лет наши британские средства ядерного сдерживания были главной гарантией безопасности в этой стране», — сказал он.
Ожидается, что в оборонном обзоре не будет объявлено о каком-либо немедленном увеличении оборонных бюджетов, кроме обязательства увеличить расходы примерно на 5 млрд фунтов стерлингов до 2,5% ВВП в 2027 году и до 3% в следующем парламенте. Но ожидается, что Стармер и другие лидеры НАТО обсудят и согласуют новые целевые показатели расходов на саммите в Гааге в конце этого месяца в размере около 5% ВВП, из которых 3,5% будут приходиться на военные расходы, а остальные — на киберзащиту и другую инфраструктуру.