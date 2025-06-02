На Западе резко высказались об ударе по аэродромам России

1 июня Минобороны РФ сообщило, что Украина совершила террористический акт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным российского военного ведомства, все атаки украинской стороны в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Возгорания, которые произошли в результате атак Киева на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.