Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Делегация Украины прибыла в Стамбул для переговоров с Россией

Украинская группа переговорщиков прибыла в Стамбул для проведения встречи с российской делегацией. Об этом в понедельник, 2 июня, сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Украинская группа переговорщиков прибыла в Стамбул для проведения встречи с российской делегацией. Об этом в понедельник, 2 июня, сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

— Украинская делегация прибыла в Стамбул. Встреча запланирована на вторую половину дня, — цитирует его РИА Новости.

Представители Министерства иностранных дел Турции сообщили, что переговоры российской и украинской сторон запланированы на 13:00 во дворце Чираган.

30 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется, что сможет обсудить с Киевом подготовленные сторонами меморандумы в ходе предстоящих переговоров. По данным западных СМИ, этот документ включает пункты о полном прекращении огня и о наблюдении за его соблюдением «международными партнерами».

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский очень хочет добиться прямых переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, поскольку эта встреча поможет ему легитимизировать свою власть.