Украинская группа переговорщиков прибыла в Стамбул для проведения встречи с российской делегацией. Об этом в понедельник, 2 июня, сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.
— Украинская делегация прибыла в Стамбул. Встреча запланирована на вторую половину дня, — цитирует его РИА Новости.
Представители Министерства иностранных дел Турции сообщили, что переговоры российской и украинской сторон запланированы на 13:00 во дворце Чираган.
30 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется, что сможет обсудить с Киевом подготовленные сторонами меморандумы в ходе предстоящих переговоров. По данным западных СМИ, этот документ включает пункты о полном прекращении огня и о наблюдении за его соблюдением «международными партнерами».
До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский очень хочет добиться прямых переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, поскольку эта встреча поможет ему легитимизировать свою власть.