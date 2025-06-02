Делегация Украины прибыла в Стамбул для переговоров с Россией

30 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется, что сможет обсудить с Киевом подготовленные сторонами меморандумы в ходе предстоящих переговоров. По данным западных СМИ, этот документ включает пункты о полном прекращении огня и о наблюдении за его соблюдением «международными партнерами».