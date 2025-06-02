«Украинская делегация прибыла в Стамбул. Встреча запланирована на вторую половину дня, сообщил журналистам спикер МИД Тихий», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Накануне в Стамбул для нового раунда переговоров с Украиной прибыл помощник президента РФ Владимир Мединский во главе российской делегации.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию.
Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.