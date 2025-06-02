Украинская делегация прибыла на переговоры в Стамбул

Умеров снова возглавил украинскую делегацию.
Украинская делегация прибыла в Стамбул, где 2 июня пройдет второй раунд переговоров о мире. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий.
Начало переговоров запланировано на 13:00 по московскому времени. Состав российской делегации остался прежним, возглавляет ее помощник президента России Владимир Мединский.
Новый состав украинской делегации накануне был утвержден Владимиром Зеленским. Ее возглавил министр обороны Рустем Умеров, сообщает «Суспiльне».