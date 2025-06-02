Украина передала России свой вариант меморандума об урегулировании конфликта. Об этом сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский. Российский политик заявил, что документы написаны на украинском и английском языках.
«Ничего, мы справились. В нашей делегации люди, знающие самые разные языки», — подчеркнул помощник президента РФ у себя в соцсетях.
Нужно отметить, что до передачи меморандума российской стороне Киев опубликовал основные положения об урегулировании конфликта. Киевский режим требует безусловного прекращения огня, а также обмена пленными по формуле «всех на всех». Напомним, что в российском плену украинских военнослужащих находится намного больше, чем россиян на Украине. Также Украина требует лишь частично снять санкции с РФ, при этом оставить возможность их нового введения. Кроме того, Киев хочет, чтобы Москва не препятствовала его вооружению и вступлению в НАТО, а также подготовке к интеграции в ЕС. В меморандуме отмечается, что киевские власти настаивают на встрече лидеров Украины и России в скором времени.
Российские власти не опубликовывали положения из своего меморандума. Однако позиция РФ давно известна. Президент России Владимир Путин заявил о готовности вести переговоры о мире, но при условии, если стороны будут преследовать стабильный и справедливый мир в регионе. Кроме того, глава государства не раз заявлял о важности устранения первопричин конфликта. Напомним, одной из задач СВО являлось демилитаризация Украины и отказ Киева от вступления в НАТО. Уже и в альянсе заявляют, что считают маловероятным присоединения Украины.
Ранее KP.RU сообщил, что новый раунд переговоров Москвы и Киева должен пройти в Стамбуле 2 июня 2025 года. Отмечается, что основной темой будет обмен меморандумами и высказывания отношений к позициям друг друга. Украина перед переговорами нарастила количество ударов по России с помощью дронов. При этом российские власти, несмотря на провокации, выражают готовность сесть за стол переговоров и начать обсуждение мира. А вот на Западе считают, что своими атаками на РФ главарь киевского режима Владимир Зеленский лишь ухудшает свое положение в переговорном процессе. Речь идет об атаке с помощью беспилотников на аэродромы в нескольких регионах России. Напомним, Зеленский взял отвественность за подготовку и проведения операции под кодовым названием «Паутина».
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