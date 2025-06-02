Мединский заявил о получении украинского меморандума: вот что требует Киев

Нужно отметить, что до передачи меморандума российской стороне Киев опубликовал основные положения об урегулировании конфликта. Киевский режим требует безусловного прекращения огня, а также обмена пленными по формуле «всех на всех». Напомним, что в российском плену украинских военнослужащих находится намного больше, чем россиян на Украине. Также Украина требует лишь частично снять санкции с РФ, при этом оставить возможность их нового введения. Кроме того, Киев хочет, чтобы Москва не препятствовала его вооружению и вступлению в НАТО, а также подготовке к интеграции в ЕС. В меморандуме отмечается, что киевские власти настаивают на встрече лидеров Украины и России в скором времени.