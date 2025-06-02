В Менделеевском районе произошли кадровые перестановки

Пост начальника отдела закупок исполкома Менделеевского района покинула Альбина Мисько. Об этом на утреннем совещании сообщил руководитель исполкома района Роберт Искандаров.
Чиновница приняла решение покинуть занимаемую должность по собственному желанию. Уточняется, что она планирует переехать в другой город. Альбина Мисько проработала в исполнительном комитете 14 лет. Руководитель исполкома района пожелал ей крепкого здоровья и успехов в новых начинаниях.
Ранее мэр Казани Ильсур Метшин представил нового главу местного комитета ЖКХ. Им стал Ильсур Хисматуллин, который до этого момента занимал должность первого зам главы администрации Кировского и Московского районов столицы Татарстана. Его предшественник — Василий Лысачкин, ныне руководит управлением жилищной политики исполкома города.