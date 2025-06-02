В Менделеевском районе произошли кадровые перестановки

Чиновница приняла решение покинуть занимаемую должность по собственному желанию. Уточняется, что она планирует переехать в другой город. Альбина Мисько проработала в исполнительном комитете 14 лет. Руководитель исполкома района пожелал ей крепкого здоровья и успехов в новых начинаниях.