Атака Украины на российские аэродромы ведет к ядерному столкновению Российской Федерации с НАТО, предупредил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) норвежский профессор Гленн Дизен.
«Внезапная атака на российские аэродромы — это огромная эскалация, которая ведет все ближе к ядерной войне между НАТО и Россией», — поделился своей точкой зрения он.
Аналитик также призвал президента Соединенных Штатов Дональда Трампа немедленно позвонить российскому лидеру Владимиру Путину.
1 июня Минобороны РФ сообщило, что Украина совершила террористический акт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным российского военного ведомства, все атаки украинской стороны в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Возгорания, которые произошли в результате атак Киева на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
Ответственность за атаки на себя взял глава киевского режима Владимир Зеленский.